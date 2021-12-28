В Петербурге стартовала встреча Путина и Назарбаева в формате «тет-а-тет»

Санкт-Петербург, 28 декабря. В Санкт-Петербурге началась встреча президента РФ Владимира Путина и экс-главы Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Как сообщает пресс-секретарь экс-президента Казахстана, переговоры проходят в формате «тет-а-тет», то есть один на один.

Ранее сообщалось, что в Петербург прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко для участия в неформальном саммите участников Содружества Независимых Государств (СНГ). 28 декабря он также встретится с Владимиром Путиным. В ходе обсуждения стороны планируют подвести итоги председательства Белоруссии в организации в 2021 году.