Валерия удивила поклонников шпагатом и роскошной фигурой

Москва, 28 декабря. Популярная певица Валерия блеснула перед подписчиками точеной формой и продемонстрировала отличную растяжку. Поклонники были поражены от увиденного и сделали ей массу комплиментов.

Артистка проводила время вместе со своей семьей. Ее сын играл на фортепиано, а дети резвились, показывая танцевальные номера. Исполнительница решила похвастаться, что несмотря на свой возраст — 53 года, — она в прекрасной форме. Звезда села на шпагат под аккомпанемент сына.

«Вот уж от души дома подурачились!» — подписала кадр Валерия на своей странице в Instagram.

Поклонники были под большим впечатлением. Они удивились, что знаменитость может с легкостью сесть на шпагат. Не могли оторваться интернет-пользователи от точеной фигуры Валерии, которую знаменитость подчеркнула обтягивающим костюмом.

«Вот это да! Валерия, вы прям как 16-летняя девочка! Браво! Респект вам!»; «Валерия в такой прекрасной форме»; «Валерия! Восхитительно выглядишь, сногсшибательно», — написали комментаторы.

Валерия старается как можно больше времени проводить с родными. В прошлом году она стала бабушкой. Артистка периодически делится с подписчиками трогательными кадрами с внучкой Селин.