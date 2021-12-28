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Казахстан ведет переговоры с Россией о покупке электроэнергии

Экономика
Казахстан ведет переговоры с Россией о покупке электроэнергии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Алма-Ата, 28 декабря. Казахстан заявил о своих планах по покупке у России электроэнергии. О них рассказал глава минэнерго республики Магзум Мирзагалиев, пишет РИА Новости.

По словам министра, страна планирует в 2022 году импортировать 500-1000 мегаватт российского электричества.

«Да, планируем, потому что нам этот объем необходим. Мы уже соответствующие переговоры с нашими партнерами из Российской Федерации проводим. Что касается объемов, то он будет варьироваться в зависимости от времени суток, но мы полагаем, что это будет порядка от 500 до 1000 мегаватт», — уточнил Мирзагалиев в ходе пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Министр добавил, цены электроэнергии пока находятся на стадии обсуждения. Кроме того, чиновник отметил, что поставки будут осуществляться силами частных компаний.

Ранее итоги реформы отечественной электроэнергетики, которая завершилась в 2008 году, ярко охарактеризовал спецпредставитель президента России по устойчивому развитию Анатолий Чубайс. По его словам, уровень тарифов на электричество в стране постепенно и постоянно уменьшается.

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Казахстан минэнерго электричество
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