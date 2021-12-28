Геннадий Онищенко назвал пандемию проверкой системы здравоохранения стран мира

Санкт-Петербург, 28 декабря. Академик Геннадий Онищенко подвел медицинские итоги 2021 года в условиях коронавируса. Он заявил, что пандемия стала проверкой системы здравоохранения государств мира.

Коронавирус является первой пандемией XXI века, когда две формы жизни столкнулись между собой. Это окажет как положительное, так и отрицательное влияние на эволюцию человека. Вокруг пандемии крутятся основные медицинские итоги, подчеркнул Онищенко во время выступления на пресс-конференции в медиацентре «Патриот». По словам академика, хоть это и звучит цинично, но для специалистов в области медицины распространение новой инфекции — редкая профессиональная удача. При этом третий приход коронавируса является наиболее успешным.

«Третий приход коронавируса, COVID-19 является самым удачливым с точки зрения выхода на человеческую популяцию из природного очага и тех бед, которые он наделал в человеческой популяции. За вчерашнее утро — 279 млн заболевших, это официальная статистика, и более 5 млн умерших, опять же статистика. Летальность — 1, 9% и все страны по разному справились с этой проблемой. Кончено же, это проверка всей системы здравоохранения на ее готовность противостоять биологическим угрозам», — подчеркнул Онищенко.

Наиболее эффективно с этой проблемой справился Китай, о чем говорит официальная статистика страны, отметил академик. При этом не доверять показателям нет смысла. Посчитать абсолютно все случаи заражения и летального исхода невозможно. Кроме того, у 40% молодых болезнь протекает бессимптомно. Однако статистика близка к реальности.

«Конечно, самый интенсивный процесс — это европейские страны. На сегодняшний день наиболее интенсивно пандемия проявляется в Великобритании. У них 17 381 на 100 тыс. населения заболеваемость. Это самый высокий, 15 590 — В США, у нас с вами 7116 на 100 тыс. населения. А среднемировая статистика 3500, у нас где-то более чем в полтора раза выше среднестатистического параметра по планете, но как минимум, почти в три раза меньше, чем в Великобритании и США», — подытожил Онищенко.

При этом академик призвал не отказываться от новогодних мероприятий на фоне распространения коронавируса. В частности, речь идет о вакцинированных гражданах.