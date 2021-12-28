Самолет Лукашенко приземлился в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

Встреча глав государств состоится сегодня, 28 декабря. В ходе обсуждения стороны планируют подвести итоги председательства Белоруссии в организации в 2021 году. К тому же будет поднят вопрос о возможности социально-экономического роста стран-участниц формата.

Стоит отметить, что 29 декабря Лукашенко планирует провести очную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Спикеры обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества, сообщила Национальная служба новостей.