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Самолет Лукашенко приземлился в Петербурге

Политика
Самолет Лукашенко приземлился в Петербурге
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Санкт-Петербург, 28 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

Встреча глав государств состоится сегодня, 28 декабря. В ходе обсуждения стороны планируют подвести итоги председательства Белоруссии в организации в 2021 году. К тому же будет поднят вопрос о возможности социально-экономического роста стран-участниц формата.

Стоит отметить, что 29 декабря Лукашенко планирует провести очную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Спикеры обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества, сообщила Национальная служба новостей.

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