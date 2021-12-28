Российская «Армата» может стать базой для нового индийского танка

Москва, 28 декабря. Россия предложила Индии создать новый основной боевой танк для индийских ВС на базе универсальной российской платформы «Армата».

Пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Валерия Решетникова в интервью РИА Новости рассказала, что соответствующее предложение было озвучено в ходе недавно проведенной российско-индийской межправительственной комиссии по военному сотрудничеству. По ее словам, ВС Индии заинтересованы в разработке нового основного танка.

«Индийским партнерам были предложены новые направления работы, в том числе и создание по техническим заданиям заказчика бронетанковой техники на базе платформы "Армата"», — сообщила она.

Ранее стало известно, что Ростех запускает в серийное производство новейший российский танк Т-14 «Армата». Стоит отметить, что в будущем РФ хочет наладить экспорт этих боевых машин, передает Infox.