Избитый фигурист Дмитрий Соловьев пошел на поправку

Москва, 28 декабря. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев начал выздоравливать после нападения. Медики довольны процессом восстановления спортсмена.

Звезда телепроекта «Ледниковый период» Дмитрий Соловьев уже несколько дней находится под присмотром медиков после стычки с несколькими мужчинами в Москве. Спортсмен пытался заступиться за избранницу, но был избит. Лечение фигуриста проходит в Боткинской больнице. РИА Новости сообщает со ссылкой на справочную, что Соловьев пошел на поправку.

«Информация обновлялась сегодня в девять утра. Общее состояние удовлетворительное, дыхание нормальное, давление 127 на 75, пульс 75», — заявили в клинике.

Фигурист Соловьев вышел на связь с поклонниками после инцидента. Спортсмен поспешил успокоить фанатов и заявил, что решительно настроен на выздоровление, несмотря на травмы.