Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 декабря 12:57
12:54
Общество
Пророчество старца Нектария Оптинского рассказало о приближающемся конце света
12:51
Политика
Глава Крыма Аксенов обратился к Путину с просьбой помочь вернуть скифское золото
12:50
Происшествия
ГП обвинила международный «Мемориал» в реабилитации нацистских преступников
12:50
Происшествия
Драка босоногого мужчины с вооруженным палкой оппонентом в Москве попала на видео
12:49
Шоу-бизнес
Экс-жену Мамаева возмутило дорогое помолвочное кольцо для новой возлюбленной футболиста
12:49
Общество
Диетолог Дуган назвал вино наименее вредным для здоровья алкогольным напитком
12:48
Политика
Глава МИД ФРГ Бербок отметила геостратегическую роль «Северного потока — 2»
12:47
Происшествия
Полиция Краснодара начала проверку после избиения пенсионерки коммунальщиками
12:46
Общество
Детей могут начать прививать от коронавируса в Ростовской области
12:45
Общество
Якутский скульптор Боппосов слепил символ 2022 года из навоза
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Избитый фигурист Дмитрий Соловьев пошел на поправку

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 12:09
Общество
Избитый фигурист Дмитрий Соловьев пошел на поправку
Global Look Press  /  Lev Ilyin

Москва, 28 декабря. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев начал выздоравливать после нападения. Медики довольны процессом восстановления спортсмена.

Звезда телепроекта «Ледниковый период» Дмитрий Соловьев уже несколько дней находится под присмотром медиков после стычки с несколькими мужчинами в Москве. Спортсмен пытался заступиться за избранницу, но был избит. Лечение фигуриста проходит в Боткинской больнице. РИА Новости сообщает со ссылкой на справочную, что Соловьев пошел на поправку.

«Информация обновлялась сегодня в девять утра. Общее состояние удовлетворительное, дыхание нормальное, давление 127 на 75, пульс 75», — заявили в клинике.

Фигурист Соловьев вышел на связь с поклонниками после инцидента. Спортсмен поспешил успокоить фанатов и заявил, что решительно настроен на выздоровление, несмотря на травмы.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Избитый фигурист Дмитрий Соловьев пошел на поправку
здоровье соловьев фигурное катание
Комментировать