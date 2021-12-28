Кулеба признал наличие разногласий между Украиной и Китаем

Киев, 28 декабря. МИД Украины подтверждает наличие разногласий с Китаем. С таким заявлением выступил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

По словам дипломата, Китай является торговым партнером Украины номер один, но при этом в сфере безопасности главный партнер Киева — Вашингтон.

«В то же время у нас есть разногласия с Китаем в видении ряда политических вопросов, и мы это признаем и соответственно строим свою политику», — высказался Кулеба.

Глава МИД отметил, что у Киева нет намерений отдавать Китаю «что-либо, что стратегически может негативно повлиять на безопасность» Украины.

Ранее Кулеба заявил, что если США примут требования России по гарантиям безопасности, в том числе об остановке расширения НАТО на восток, то это будет самым большим унижением для них. Он отметил, что РФ также требует прекратить военное присутствие Запада в странах-членах Альянса, передает НСН.

Также дипломат прокомментировал возможность изменения «нормандского формата». По словам министра, на текущий момент речи о каких-либо поправках не идет.