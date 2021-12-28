Росгвардейцы задержали в Ленобласти мужчину с «гранатометом»

Санкт-Петербург, 28 декабря. В ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти прокомментировали итоги спецоперации.

По данным пресс-службы регионального ведомства, жители Приозерского района Ленинградской области заметили в магазине на Советской улице подозрительного субъекта с похожим на гранатомет предметом, который бродил по торговому залу, сообщают «Питерские заметки». Прибывшие по вызову сотрудники Росгвардии оперативно задержали мужчину, в салоне его автомобиля действительно был обнаружен гранатомет, но при ближайшем рассмотрении он оказался ненастоящим.

Ранее ФАН сообщал о задержании полицейскими в городе Туринск Свердловской области мужчины, который пришел в школу №1 с охотничьим ружьем. Позже выяснилось, что операция по задержанию вооруженного мужчины была плановой тренировкой сотрудников правоохранительных органов.