Российский рынок микрозаймов вырос до 305 млрд рублей

Москва, 28 декабря. Российский рынок микрозаймов в третьем квартале текущего года вышел на уровень 305 млрд рублей, это на 6% больше предыдущего показателя. Такие данные предоставил Центробанк (ЦБ), пишет «Коммерсантъ».

При этом доля долгосрочных займов, которые выдаются на срок более 30 дней или на сумму свыше 30 тыс. рублей, составила рекордные 55%.

На этом фоне Центробанк запланировал снижение предельной стоимости кредита с 1 до 0,8% в день, а также сокращение максимального размера выплат. По мнению регулятора, такие меры «будут стимулировать микрофинансовые организации (МФО) переходить из наиболее рискового краткосрочного кредитования в долгосрочное».

Кроме того, согласно данным ЦБ, продолжает увеличиваться доля онлайн-займов. Особенно данная тенденция прослеживается в долгосрочном сегменте. В связи с этим эксперты отмечают, что микрофинансовые организации, сделавшие ставку на выдачу займов онлайн, «в среднем оказываются более прибыльными».

В то эе время банкиры и эксперты отмечают и повышение востребованности цифровой ипотеки у клиентов. Дело в том, что проведение сделки онлайн позволяет сэкономить до 15% времени.