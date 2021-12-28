Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 декабря 12:57
12:57
Общество
Глава Крыма приостановил требование о QR-кодах в общественных местах до 20 января
12:54
Общество
Пророчество старца Нектария Оптинского рассказало о приближающемся конце света
12:51
Политика
Глава Крыма Аксенов обратился к Путину с просьбой помочь вернуть скифское золото
12:50
Происшествия
ГП обвинила международный «Мемориал» в реабилитации нацистских преступников
12:50
Происшествия
Драка босоногого мужчины с вооруженным палкой оппонентом в Москве попала на видео
12:49
Шоу-бизнес
Экс-жену Мамаева возмутило дорогое помолвочное кольцо для новой возлюбленной футболиста
12:49
Общество
Диетолог Дуган назвал вино наименее вредным для здоровья алкогольным напитком
12:48
Политика
Глава МИД ФРГ Бербок отметила геостратегическую роль «Северного потока — 2»
12:47
Происшествия
Полиция Краснодара начала проверку после избиения пенсионерки коммунальщиками
12:46
Общество
Детей могут начать прививать от коронавируса в Ростовской области
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

ЦАХАЛ отказался комментировать сообщения об авиаударах в районе сирийской Латакии

Армия
ЦАХАЛ отказался комментировать сообщения об авиаударах в районе сирийской Латакии
wikipedia.org  /  Israel Defense Forces - Guarding the Horizon / CC BY 2.0

Иерусалим, 28 декабря. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказалась комментировать сообщения СМИ о том, что израильские ВВС нанесли ракетные удары в районе сирийского морского порта Латакия.

Государственное телевидение Сирии 28 декабря сообщило, что сирийские подразделения ПВО отразили израильские авиаудары по окрестностям торгового порта в провинции Латакия. Сообщалось, что в результате попадания ракеты, выпущенной ВВС Израиля, произошло возгорание на площадке с грузовыми контейнерами. В пресс-службе ЦАХАЛ отказались комментировать эти данные.

«Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ», — заявили в израильском минобороны в ответ на запрос ТАСС.

В конце ноября минимум шесть истребителей израильской военной авиации атаковали объекты на территории Сирии. В декабря ракетному удару также подвергся склад материального имущества в районе аэропорта Дамаска, передает «Царьград».

Вернуться назад
Все новости / Армия / ЦАХАЛ отказался комментировать сообщения об авиаударах в районе сирийской Латакии
Сирия израиль ввс авиаудар
Комментировать