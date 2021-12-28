ЦАХАЛ отказался комментировать сообщения об авиаударах в районе сирийской Латакии

Иерусалим, 28 декабря. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказалась комментировать сообщения СМИ о том, что израильские ВВС нанесли ракетные удары в районе сирийского морского порта Латакия.

Государственное телевидение Сирии 28 декабря сообщило, что сирийские подразделения ПВО отразили израильские авиаудары по окрестностям торгового порта в провинции Латакия. Сообщалось, что в результате попадания ракеты, выпущенной ВВС Израиля, произошло возгорание на площадке с грузовыми контейнерами. В пресс-службе ЦАХАЛ отказались комментировать эти данные.

«Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ», — заявили в израильском минобороны в ответ на запрос ТАСС.

В конце ноября минимум шесть истребителей израильской военной авиации атаковали объекты на территории Сирии. В декабря ракетному удару также подвергся склад материального имущества в районе аэропорта Дамаска, передает «Царьград».