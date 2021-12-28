Звезда «Великолепного века» Бурджу Озберк закрутила роман с коллегой

Анкара, 28 декабря. Турецкая актриса Бурджу Озберк перестала скрывать чувства к актеру Ильхану Шену. Папарацци заметили влюбленную пару во время романтического свидания.

Бурджу Озберк прославилась благодаря сериалу «Великолепный век», вскоре она стала звездой драмы «Любовь. Разум. Месть». Несмотря на романтические образы, актриса признавалась в беседе с журналистами, что ее сердце непросто завоевать.

Вероятно, новый сериал заставил ее пересмотреть взгляды. Так, актрису заподозрили в романе с коллегой по съемочной площадке Ильханом Шеном. Долгое время Озберк не подтверждала новые отношения, но папарацци засняли звезду во время похода на свидание с избранником. Как оказалось, актриса действительно закрутила роман с коллегой, что обрадовало поклонников, передает CNN Turk.

Звезды «Великолепного века» Селим Байрактар и Филиз Ахмет также получили роли в крупном турецком проекте. Актеры воссоединятся на съемочной площадке драмы «Легенда».