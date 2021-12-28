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Жителей Харькова возмутила «груда камней» вместо туристического объекта

Видео

Резонанс среди жителей Харькова вызвала новая постройка под названием «Скифское наследие». По их мнению, серые колонны в окружении спального района не оправдали вложенных 1,5 млн гривен (более четырех миллионов рублей).

В СМИ скульптуру уже прозвали «украинским Стоунхенджем». Несколько бетонных блоков с символами рун и знаков зодиака спровоцировали неоднозначные эмоции у горожан.

«На данный момент она нас не очень устраивает за такие деньги. Я думаю, надо что-нибудь доделать, чтобы все-таки было интересно детям. На данный момент, это не детская площадка, а груда камней непонятного назначения. Трудно понять, что это такое», — рассказывает местная жительница.

По задумке авторов проекта, инсталляция должна была повысить привлекательность Харькова для туристов. Скульптура была представлена на конкурсе «Бюджета участия» в 2019 году и собрала множество голосов от интернет-пользователей. Однако финальный вид сооружения не удовлетворил общественность.

 «Мне кажется, что детворе будет опасно здесь гулять. Я не знаю, как эта конструкция закреплена. Не впечатляет. Впечатляет только своей бестактностью, грубостью и некрасивостью», — возмущается пенсионерка.

Недовольство жителей дошло до властей города. Мэрия отказалась выплачивать авторам средства за реализацию проекта. Депутат Харьковского городского совета Игорь Черняк и вовсе предложил переименовать скульптуру в «Деньги в никуда».

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украина харьков стоунхендж скульптура
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