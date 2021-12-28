Высокие цены на газ вынудили еще одну энергокомпанию в Чехии прекратить работу

Прага, 28 декабря. Чешская компания Frantiskovy Energie обратилась к своим клиентам с информацией о прекращении деятельности. Причина — высокие цены на голубое топливо в Европе.

Это уже не первый случай приостановки работы энергопредприятия в стране. Из-за беспрецедентно высоких газовых котировок несколько поставщиков покинули рынок, в том числе Bohemia Energy, Kolibrik Energie, A-PLUS Energie и многие другие.

При этом Bohemia Energy снабжала энергией около 900 тысяч клиентов. Самым маленьким поставщиком в Чехии оказалась Microenergy, на попечении которой находились 760 человек. Неизвестно, вернутся ли игроки рынка после снижения фьючерсов на нидерландском хабе TTF. Теперь потребители перейдут в режим последней инстанции (DPI).

Страны Прибалтики, тем временем, могут столкнуться с серьезным экономическим кризисом на фоне рекордного подорожания голубого топлива на мировом рынке. Отопление в Литве, Эстонии и Латвии подорожало от 54% до 93%. При этом далеко не все граждане в состоянии справиться с такой финансовой нагрузкой.