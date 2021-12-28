Набиуллина спрогнозировала снижение темпов роста цен на недвижимость

Москва, 28 декабря. Недвижимость больше не будет дорожать такими темпами, которые наблюдались в 2022 году. Об этом в интервью «России-24» заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее мнению, пик роста цен на жилье в России пройден, далее ситуация на рынке недвижимости страны будет более стабильная.

«У нас произошел серьезный рост цен на недвижимость, и мы где-то сейчас прошли этот пик цен на недвижимость. Я думаю, что они не будут расти такими темпами», — отметила глава регулятора.

Она не рекомендует на данном этапе спешить с ипотекой. Набиуллина предупредила о необходимости детально изучать условия у каждой семьи, а также отдавать отчет при решении о кредитовании покупки жилья, что ставки по ипотеке могут немного вырасти. Кроме того, Набиуллина призвала «не поддаваться ажиотажному эмоциональному поведению, надо смотреть внимательно на ситуацию».

Наряду с этим банкиры и эксперты отмечают повышение востребованности цифровой ипотеки у клиентов. По итогам 11 месяцев, согласно оценке банка ВТБ, ипотечных кредитов выдано более чем на 5 трлн рублей.