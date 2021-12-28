Политолог Гигин: Лукашенко одним решением разрушил мечты Польши о возрождении Речи Посполитой

Минск, 28 декабря. Александр Лукашенко лишил Запад, и в частности Польшу, последней возможности вести против Белоруссии гибридную войну.

Одним решением, закрепленным в обновленной конституции, белорусский президент в буквальном смысле разрушил мечты Варшавы о возрождении Речи Посполитой, выбив из рук поляков последнее более или менее грозное оружие.

Об этом в беседе с Владимиром Соловьевым сообщил белорусский историк и политолог Вадим Гигин, уточнив, что речь идет о картах поляка, которые Польша, как оказалось, массово раздавала в Западной Белоруссии, в результате чего почти 200 тысяч белорусов фактически приняли польское гражданство. После неудачной попытки организовать переворот, Польша выбрала другую тактику, надеясь захватить контроль над белорусской политикой за счет своих агентов. Однако Лукашенко быстро нивелировал эту действительно опасную атаку со стороны Варшавы.

Федеральное агентство новостей /

Гигин отметил, что буквально накануне были обнародованы изменения и поправки в конституцию Белоруссии и один из пунктов напрямую касался вышеупомянутых спящих иностранных агентов. Отныне белорусы, имеющие вид на жительство, или какие-либо другие документы, ведущие к получению второго гражданства, не будут иметь права баллотироваться в парламент или занимать важные должности в госструктурах.

«Минск создает непреодолимые преграды на пути попыток манипулирования нашей политической системой, так что Запад теряет последние возможности вести против нас гибридную войну. Это, в частности, пункт в обновленной конституции, закрывающий возможности баллотироваться куда-либо, имея вид на жительство за рубежом, включая и карту поляка, что очень важно. По сути, эта реформа бьет именно по планам Польши. Известно ведь, что десятки, а то и сотни тысяч белорусов получили эту карту. Варшава вела масштабную подрывную работу. Лукашенко ее просто обесценил. Теперь будет так — получил карту поляка, можешь не мечтать о политической карьере. Карта поляка — это прямое гибридное оружие против Белоруссии. Они же не раздают ее в Германии, к примеру. Это способ продвижения идеи полонии. На Александр Лукашенко не дал развить эту работу буквально одним решением разрушив мечты Польши о возрождении Речи Посполитой за счет наших территорий. Это был последний удар по враждебным планам», — подчеркнул политолог.

Гигин обратил внимание на тот факт, что Варшава уже даже не скрывает своих истинных намерений. О расширении на восток с атакой на Белоруссию открыто говорят некоторые польские политики. Эту идею активно продвигают СМИ. Только недавно прозвучало воинственное заявление о подготовки «армии своих потенциальных солдат» за счет карты поляка. В Варшаве так и заявили: «Для завоевания Белоруссии нам хватит роты, так как нужно будет только пересечь границу и вооружить наших людей». После таких топорных намеков, неудивительно, что Минск принял радикальные меры. Варшаве теперь не удастся внедрить армию иностранных агентов в белорусскую политику.

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