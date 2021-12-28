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Призовые выплаты российским спортсменам по итогам Игр-2020 превысили 823 млн рублей

Спорт
Призовые выплаты российским спортсменам по итогам Игр-2020 превысили 823 млн рублей
facebook.com  /  Федерация гандбола России / Handball Federation of Russia

Москва, 28 декабря. Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что общая сумма призовых выплат российским спортсменам по итогам Олимпийских игр в Токио превысила 823 миллиона рублей. Об этом он сообщил журналистам после подведения итогов 2021 года.

Сборная России выступала на Олимпиаде в Токио в статусе команды ОКР из-за санкций. Россияне завоевали 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые).

«Общая сумма призовых выплат составила 823 млн 900 тысяч рублей», — сообщил российский министр.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что ряд российских городов может претендовать на проведение Олимпиады в 2036 году. По его мнению, одним из основных фаворитов является Сочи, поскольку в городе отлично развита и спортивная, и гостиничная инфраструктура.

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матицын чернышенко призовые выплаты
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