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Центробанк рассчитывает на снижение инфляции в России до 4,5%

Экономика
Центробанк рассчитывает на снижение инфляции в России до 4,5%
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 28 декабря. Банк России рассчитывает, что инфляция в РФ к концу следующего года может снизиться до 4-4,5%, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

Инфляция в стране по итогам уходящего года превысила 8%, что в два раза выше ожиданий, отмечала Набиуллина в интервью на телеканале «Россия-1» в программе «Вести». Она также подчеркнула, что процесс обесценивания денег на протяжении всего года демонстрировал высокие темпы. Показатель в 8,4% является рекордом с 2016 года.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что инфляция нивелирует экономический рост и является большой головной болью для правительства. По его словам, инфляция — болезнь, от которой страдает весь мир.

Российский лидер также поручил вернуть инфляцию к 4%. Соответствующая задача стоит перед кабинетом министров. Высокие показатели — главная проблема как для экономики, так и населения, добавил Путин.

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набиуллина инфляция цб рф
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