Эфир: Итоги 2021 года для российского делового климата подводят в пресс-центре «Патриот»

Санкт-Петербург, 28 декабря. Текущий год по сравнению с 2020-м оказался более благоприятным для делового климата РФ, согласно данным Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

В 2021 году в стране отмечается увеличение доли компаний, которые нанимали новых сотрудников и сокращение доли предприятий, увольнявших работников.

Каковы в целом стали позиции российского бизнеса в 2021 году, как менялись эти позиции для бизнеса Северо-Западного региона?

Насколько эффективно оказывается поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в России?

Насколько осуществима инициатива ЦБ о тотальном контроле за транзакциями не только юрлиц, но и физических лиц и помешает ли бизнесу такой контроль?

Как бизнес видит себя в 2022 году — какие процессы будут доминировать?

Готов ли бизнес защищать свои интересы перед региональными и федеральными властями, есть ли для этого эффективные механизмы? Какие проблемы бизнеса остались нерешенными в 2021 году?

Кадровый дефицит — возможно ли решить эту проблему без привлечения мигрантов?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» отвечает Дмитрий Вячеславович Панов, координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член общественно-консультативного совета при Санкт-Петербургском УФАС России.