Эфир: Итоги 2021 года для российского делового климата подводят в пресс-центре «Патриот»

Санкт-Петербург, 28 декабря. Текущий год по сравнению с 2020-м оказался более благоприятным для делового климата РФ, согласно данным Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
В 2021 году в стране отмечается увеличение доли компаний, которые нанимали новых сотрудников и сокращение доли предприятий, увольнявших работников.
Каковы в целом стали позиции российского бизнеса в 2021 году, как менялись эти позиции для бизнеса Северо-Западного региона?
Насколько эффективно оказывается поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в России?
Насколько осуществима инициатива ЦБ о тотальном контроле за транзакциями не только юрлиц, но и физических лиц и помешает ли бизнесу такой контроль?
Как бизнес видит себя в 2022 году — какие процессы будут доминировать?
Готов ли бизнес защищать свои интересы перед региональными и федеральными властями, есть ли для этого эффективные механизмы? Какие проблемы бизнеса остались нерешенными в 2021 году?
Кадровый дефицит — возможно ли решить эту проблему без привлечения мигрантов?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» отвечает Дмитрий Вячеславович Панов, координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член общественно-консультативного совета при Санкт-Петербургском УФАС России.