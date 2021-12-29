Когда минусы стали плюсом: в чем выгода для российской экономики от задержки грузов из Китая

На российско-китайской границе образовалась очередь из тысячи фур. По информации газеты «Известия», произошло это из-за того, что с 3 декабря закрылись четыре из пяти пропускных пунктов. На работающем пункте «Суйфыньхэ» позволяют проехать в первую очередь грузовикам с продуктами, а вот товары с праздничными товарами могут стоять очень долго. Как объяснил в беседе с ФАН руководитель информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков, уже очевидно, что кто-то из россиян может и не дождаться своих подарков к Новому году. К тому же ожидается удорожание последующих поставок. Это станет основными минусами ситуации. Но в ней есть и плюсы: это может остановить утечку денег за рубеж и стать серьезным толчком для российских производителей.

«В этом году объем трансграничных продаж у ретейлеров не рос, хотя и не снижался. Тот же AliExpress не может не обращать на это внимания, поэтому увеличивает долю локальных поставщиков в России. То есть у них сейчас уже около 10% продаж приходится на товары для граждан нашей страны от российских поставщиков. Можно сказать, что последние пару лет из-за пандемии мы стали менее зависимы от поставок из-за рубежа, в том числе из Китая», — подчеркнул аналитик.

По словам Федякова, в пандемию российские ретейлеры тоже старались перестроить свой ассортимент, делая максимальную ставку на локальных производителей. Таким образом «сетевики» старались подстраховаться от нестабильности трансграничных поставок.

«В данном случае ничего трагического не произойдет, кроме того, что часть россиян получит свои посылки после Нового года. Это, с одной стороны, неприятно, а с другой — ситуация складывается к лучшему с точки зрения стимулирования российской экономики. Трансграничные продажи — это не очень хорошо для внутреннего рынка России, и мы с ними фактически никак не боремся. Хотя та же Европа очень жестко защищает свои границы от поставок потребительских товаров из-за рубежа. В России законодательство очень либеральное. Получается, деньги за покупку товаров утекают за рубеж, там же и налоги платятся. Поэтому в целом ситуацию можно описать, как: не было бы счастья, да несчастье помогло», — выразился Федяков.

Аналитик уверен, что теперь большинство россиян задумается еще раз, прежде чем заказывать товар за границей при наличии аналогов в России. Он признал, что российский товар может быть чуть-чуть дороже, но в данном случае не грех и переплатить, поскольку потребитель выигрывает в сроках доставки, а иногда и в качестве. Поэтому проблемы доставки трансграничных грузов отчасти помогут внутреннему рынку и производству в России.

Ранее Иван Федяков предупредил россиян, что не стоит рассчитывать на большие скидки и распродажи в преддверии Нового года. По его словам, надо было запасаться подарками, новогодними аксессуарами и необходимыми вещами в «черную пятницу» или «киберпонедельник». Если речь идет о долгосрочных покупках, отметил эксперт, то в январе интересующий вас товар можно будет приобрести дешевле — на рынок с большими скидками выставляются старые коллекции. Правда, это будет не самый ликвидный товар, предупредил Федяков.