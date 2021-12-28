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Полиция Омской области ищет сбежавших из детдома подростков
Происшествия
Полиция Омской области ищет сбежавших из детдома подростков
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Омск, 28 декабря. Полиция Омской области продолжает поиски трех сбежавших из Колосовского детдома подростков.

Как подтвердили полицейские, поиски беглых воспитанников детдома продолжаются уже четвертые сутки. Местонахождение 17-летнего Александра Кулакова и 16-летних Андрея Колосова и Сергея Темерязева до сих пор неизвестно, сообщает «Омск-Информ». Правоохранители распространили подробные приметы подростков и призвали общественность оказать помощь в поиске беглецов.

Ранее ФАН сообщал о масштабных поисках в Верещагинском районе Прикамья двух пропавших мальчиков в возрасте 10–13 лет. Уточняется, что они ушли из дома, но не вернулись. Полиция опубликовала приметы пропавших и попросила звонить всех, кому станет что-то известно о судьбе ребят.

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