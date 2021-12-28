Полиция Омской области ищет сбежавших из детдома подростков

Омск, 28 декабря. Полиция Омской области продолжает поиски трех сбежавших из Колосовского детдома подростков.

Как подтвердили полицейские, поиски беглых воспитанников детдома продолжаются уже четвертые сутки. Местонахождение 17-летнего Александра Кулакова и 16-летних Андрея Колосова и Сергея Темерязева до сих пор неизвестно, сообщает «Омск-Информ». Правоохранители распространили подробные приметы подростков и призвали общественность оказать помощь в поиске беглецов.

Ранее ФАН сообщал о масштабных поисках в Верещагинском районе Прикамья двух пропавших мальчиков в возрасте 10–13 лет. Уточняется, что они ушли из дома, но не вернулись. Полиция опубликовала приметы пропавших и попросила звонить всех, кому станет что-то известно о судьбе ребят.