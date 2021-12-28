Политолог Кедми сообщил о поражении США и Запада на Украине

Москва, 28 декабря. Бесславный уход США и западных стран из Украины серьезно ослабит их политическую платформу на собственных территориях. Об этом заявил израильский военно-политический обозреватель Яков Кедми.

Эксперт прокомментировал борьбу за влияние на Украину. По словам Кедми, западные и американские политики ее уже проиграли. Однако государственные деятели не могут признать поражение открыто из-за страха потерять власть, разгадал истинную причину политолог.

«Они не знают, как избавиться от этой проблемы, в которую они себя сами втянули в 2014 году. А, вернее, втягивали с 2004-го, еще с Ющенко. Теперь они находятся в совершенно безвыходном, с их точки зрения, положении и не знают, как избавиться от этого наказания, которое называется Украина», — констатировал эксперт.

Аналитик добавил, что западные политики будут тянуть, пока ситуация сама собой не разрешится без их участия.

Ранее стало известно, что Россия и США проведут переговоры по контролю над вооружениями и обсудят Украину. Диалог состоится 10 января, информирует НСН.

Посольство США на Украине ранее назвало нынешние отношения двух стран самыми стабильными за всю историю сотрудничества. В диппредставительстве также пообещали выстроить евроатлантическое будущее страны.