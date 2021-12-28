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В Андах прошел ежегодный турнир по кулачным боям

Видео

Традиция махать кулаками и выяснять таким образом отношения существует в Перу уже давно. Так, ударами и синяками, их предки решали вопросы земли и наследства.

Ежегодный праздник кулачных боев называется «Таканакуй», что переводится, как «взаимный обмен ударами». Звучит музыка, певцы исполняют национальные мелодии и на специально отведенной для драк поляне собираются участники. Мужчины танцуют и обматывают руки разноцветными узорчатыми лентами. После этого обряда происходят спарринги, за ходом которых следит бдительный рефери с ремнем в руке. Он машет им, разнимая участников.

«Раньше участники дрались за землю, наследство или возлюбленных, потому что власти не могли уладить эти важные вопросы, так что конфликты разрешались кулаками на площадях или полях», — рассказывает об истории праздника менеджер фестиваля Кристиан Сеалкка.

Участники кулачных разбирательств не боятся получить лишнюю ссадину или фингал. Наоборот, эта традиция передается из поколений в поколения, а умение наподдать противнику чтится в семьях.

«Я из храброй страны Чумбивилькас, из Велилле, и это гордость. Мой сын родом из Куско, но в нем течет кровь чумбивильцев, и ему это просто нравится, мы развиваем наши ценности», — делится местный житель Гвидо Прието.

В праздничном противостоянии участвуют как мужчины, так и девушки. После поединка драчуны обнимаются в знак дружбы и уважения. Участвуя в кулачных боях, перуанцы оставляли все конфликты в уходящем году.

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перу кулачные бои
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