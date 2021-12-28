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Политолог Фененко усомнился в успешности переговоров России и США по Украине

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 11:13
Политика
Политолог Фененко усомнился в успешности переговоров России и США по Украине
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 декабря. Переговоры между Россией и США по так называемому украинскому вопросу едва ли будут успешны, потому что у сторон нет никаких компромиссных точек. Об этом заявил доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.

Поводом для высказывания эксперта стали сообщения СМИ о будущих переговорах между Кремлем и Белым домом по ситуации на подконтрольных Киеву территориях и гражданской войне. По мнению Фененко, подобные переговоры едва ли приведут к позитивным результатам — оснований для компромисса нет, а кризис на Украине носит давний и закоренелый характер.

«Вы знаете, не очень верю. Они правы в том, что можно действительно провести переговоры, но прийти к какому-то конкретному результату - это далеко не то же самое, что вести переговоры. На сегодняшний день параметры компромисса между Россией и США не просматриваются. Дело в том, что наши противоречия вокруг Украины носят не сиюминутный, а, скажем так, фундаментальный характер», — отметил Фененко на вопрос РИА Новости.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности и ситуации на Украине начнутся после новогодних праздников. Как сообщил замглавы МИД Сергей Рябков, Москва уже изложила Вашингтону свой взгляд на проблемы международной повестки. Ранее НСН опубликовала прогноз исхода переговоров двух держав от военного эксперта Павла Фельгенгауэра.

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