Киев, 28 декабря. Если Киев хочет добиться переговоров с Москвой, ему стоит перестать считать Россию агрессором, заявил бывший украинский министр экономики Виктор Суслов.

По его словам, киевской верхушке стоит больше внимания уделять тезисам российской дипломатии. Из официальных заявлений все становится предельно понятно.

«Пока украинская сторона считает, что (президент РФ Владимир. — Прим. ФАН) Путин возглавляет государство-агрессор, что Россия является стороной конфликта, никаких переговоров не будет, это однозначно», — сказал он.

Ранее в Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что глава государства не готов к переговорам с российским коллегой, если в Кремле этого не ждут, сообщила Национальная служба новостей. Однако немногим ранее сам Зеленский отметил, что готов встретиться с Путиным в любом формате.