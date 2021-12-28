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Косачев: Россия имеет право использовать войска для защиты своих граждан за рубежом

Армия
Косачев: Россия имеет право использовать войска для защиты своих граждан за рубежом
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 28 декабря. Россия не собирается проводить военную операцию против Украины, но имеет право применять войска для защиты российских граждан за рубежом в случае нападения на них, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

В интервью «Интерфаксу» он отметил, что у России нет никаких агрессивных планов в отношении Украины. По словам Косачева, нет никакого смысла проводить инициативную военную операцию против этого государства.

«Россия никогда ни на кого не нападала первой. Я думаю, что и в дальнейшем этого не произойдет», — сказал сенатор.

При этом он отметил, что Россия хорошо видит, как нагнетается ситуация вокруг Донбасса. По его словам, Киев подталкивают к тому, чтобы попытаться решить конфликт на юго-востоке силовыми методами.

«После того как произошла трагедия Цхинвала, в ноябре 2009 года в России были внесены серьезные поправки в действующий федеральный закон "Об обороне". 10 статья этого закона дает возможность оперативно использовать ВС РФ за рубежом», — напомнил Косачев.

В Кремле неоднократно говорили, что РФ не собирается ни на кого нападать. Там назвали фейками сообщения западных СМИ о якобы готовящемся «российском вторжении»

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают обстреливать города Донбасса. В Киеве все чаще говорят, что выполнение Минских соглашений по урегулированию ситуации в регионе невозможно, передает Infox.

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