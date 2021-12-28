Косачев: Россия имеет право использовать войска для защиты своих граждан за рубежом

Москва, 28 декабря. Россия не собирается проводить военную операцию против Украины, но имеет право применять войска для защиты российских граждан за рубежом в случае нападения на них, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

В интервью «Интерфаксу» он отметил, что у России нет никаких агрессивных планов в отношении Украины. По словам Косачева, нет никакого смысла проводить инициативную военную операцию против этого государства.

«Россия никогда ни на кого не нападала первой. Я думаю, что и в дальнейшем этого не произойдет», — сказал сенатор.

При этом он отметил, что Россия хорошо видит, как нагнетается ситуация вокруг Донбасса. По его словам, Киев подталкивают к тому, чтобы попытаться решить конфликт на юго-востоке силовыми методами.

«После того как произошла трагедия Цхинвала, в ноябре 2009 года в России были внесены серьезные поправки в действующий федеральный закон "Об обороне". 10 статья этого закона дает возможность оперативно использовать ВС РФ за рубежом», — напомнил Косачев.

В Кремле неоднократно говорили, что РФ не собирается ни на кого нападать. Там назвали фейками сообщения западных СМИ о якобы готовящемся «российском вторжении»

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают обстреливать города Донбасса. В Киеве все чаще говорят, что выполнение Минских соглашений по урегулированию ситуации в регионе невозможно, передает Infox.