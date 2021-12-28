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Вице-премьер России Чернышенко назвал Сочи одним из претендентов на проведение ОИ-2036

Спорт
Вице-премьер России Чернышенко назвал Сочи одним из претендентов на проведение ОИ-2036
gazprom-media.com  /  АО «Газпром-медиа Холдинг»

Москва, 28 декабря. Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко не исключил, что летняя Олимпиада 2036 года пройдет в Сочи.

Сочи может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года, сообщил Дмитрий Чернышенко. Слова вице-премьера России приводит РИА Новости.

«Сочи вполне может бороться со всеми остальными, потому что инфраструктура: спортивная, гостиничная — она вся есть, большинство объектов есть. Мы даже знаем, где Гребной канал там должен быть», — отметил он.

Следующая летняя Олимпиада пройдет в Париже. Сочи принимал зимние Игры в 2014 году. Сборная России заняла первое место в медальном зачете домашнего турнира.

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сочи спорт олимпиада чернышенко
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