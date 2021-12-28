Эксперты индустрии моды предупредили россиян о подорожании одежды в 2022 году

Москва, 28 декабря. Повышение цен на одежду и аксессуары в следующем году неизбежно, уверены эксперты индустрии моды. Согласно прогнозам, такая тенденция будет наблюдаться не только в России, но и по всему миру.

В премиальном сегменте рост в среднем составит 30-40%, в среднем — 20-25%, а масс-маркет подорожает на 10-20%, пишет «Газета.Ru». На изменения цен повлияет сразу несколько факторов: увеличение логистических затрат, рост цен на сырье, а также повышение стоимости работ на швейных фабриках.

Увеличение цен затронет в большей степени пуховики, по ним будет максимальный рост. По остальным товарам изменение стоимости также остается неизбежным. Ретейл делает все возможное, чтобы удержать ценники, поскольку торговые сети понимают, что денег у покупателей больше не становится.

Французская сеть магазинов одежды и аксессуаров Kiabi ранее объявила, что закроет свои магазин на российском рынке. Завершить работу торговых точек планируется в первой половине следующего года.