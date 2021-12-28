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Чернышенко: поддержка IT-отрасли является необходимостью для перехода к новой экономике

Экономика
Чернышенко: поддержка IT-отрасли является необходимостью для перехода к новой экономике
wikipedia.org  /  АО «Газпром-медиа Холдинг» / CC BY-SA 3.0

Москва, 28 декабря. Поддержка IT-отрасли не является данью моде — она технологически необходима для перехода к новой экономике. Об этом завил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, пишет «Прайм».

По словам заместителя председателя правительства, пандемия стала стимулом к наращиванию темпов цифровизации. И позиции России в данной сфере высокие, она вышла на уровень, а иногда и обгоняет страны-лидеры.

«Они (пакеты мер поддержки IT — Прим. ФАН) дают огромный толчок к росту нашей цифровой индустрии — это не просто дань моде, а технологическая необходимость перехода к новой экономике», — подчеркнул Чернышенко.

Он отметил, что импортозамещение затрагивает не только инфраструктуры, но и программное обеспечение, в котором Россия готова на 60-100% обеспечивать себя собственными решениями. Вице-премьер уточнил, что власти понимают, что это рыночные отношения, поэтому они замещаются в честной борьбе.

Ранее Чернышенко заявил о высоком потенциале РФ на мировом рынке водорода. Страна должна стать лидером международного рынка водорода и обладает возможностями для достижения этой цели, уверен он

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импортозамещение экономика it-сфера чернышенко
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