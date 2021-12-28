Доктор Мясников опроверг пользу обезболивающих препаратов в борьбе с похмельем

Москва, 28 декабря. Популярные у россиян мифы о похмелье развеял известный врач и телеведущий Александр Мясников.

Доктор высказался об эффективности обезболивающих, смешивании спиртных напитков и опасности алкоголя для жизни. По словам специалиста, обезболивающие, принятые перед сном, не помогут избежать похмелья после застолья.

«Вы только создадите лишнюю нагрузку на печень, желудок и так далее. Вы же понимаете, как говорили, нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики. Так и тут, нет такого обезболивающего», — заявил Мясников в эфире программы «О самом главном».

Также медик опроверг утверждение о том, что, если правильно повышать градус алкоголя, никакого похмелья не будет. Мясников признался, что не видит в этом никакой связи — следует просто употреблять спиртное в умеренном количестве. Кроме того, от похмелья можно умереть, добавил эксперт.

К категориям граждан, которым похмелье может представлять реальную угрозу, Мясников отнес пожилых и людей с факторами риска. По его словам, человеку становится плохо, когда в крови падает уровень алкоголя.

Врач-диетолог Маргарита Королева, в свою очередь, посоветовала отказаться от крепких алкогольных напитков Новый год. Взрослым она порекомендовала пить шампанское, а детям — компот, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».