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МИД: долгосрочные газовые контракты с РФ стали залогом спокойствия европейских стран

Экономика
МИД: долгосрочные газовые контракты с РФ стали залогом спокойствия европейских стран
pixabay.com

Москва, 28 декабря. Европейские страны, сделавшие ставку на заключение долгосрочных контрактов на поставку газа, чувствуют себя намного спокойней в условиях энергетического кризиса. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Долгосрочные контракты стали гарантом стабильности. В отличие от них, ориентированность на спотовый рынок привела к скачкам цен на газ.

«Специфика области такова, что нужно заранее планировать добычу и географию газовых поставок, но многие компании в ЕС переориентировались на спотовый рынок. И к чему это привело? Долгосрочные контракты в этом плане позволяют обеспечить стабильность, чувствовать себя уверенно. Те страны, которые заключили такие контакты с Россией, — они чувствуют себя сейчас гораздо спокойнее и увереннее чем те, кто ориентируется на спотовый рынок», — подчеркнул представитель МИД.

По его словам, планы ЕС отказаться от долгосрочных газовых контрактов к 2049 году носят пока характер разговоров. Надежнее газа топлива в мире еще нет, констатировал дипломат.

Наряду с этим Биричевский отметил, что Россия не видит смысла в санкциях США против «Северного потока — 2».

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газ европа биричевский долгосрочный контракт
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