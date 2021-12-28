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В Турции стремительно растет число случаев заражения коронавирусом из-за омикрон-штамма

Весь мир
В Турции стремительно растет число случаев заражения коронавирусом из-за омикрон-штамма
Global Look Press  /  Vladimir Prycek/CTK

Анкара, 28 декабря. Количество ежесуточных случаев заражения коронавирусом в Турции выросло на 30%, об этом свидетельствуют данные от 27 декабря. В течение минувшего месяца планка заболеваемости держалась ниже отметки в 20 тысяч человек, однако в понедельник она достигла уровня в 26 099 человек.

Министерство здравоохранения ожидает дальнейшего роста количества случаев инфицирования населения в связи со стремительным распространением штамма SARS-CoV-2 «Омикрон», на долю которого приходятся более 10% заражений 25-26 декабря. При этом впервые он был обнаружен в республике 11 декабря.

«Вариант "Омикрон" распространяется быстрее, чем другие варианты. Вы должны быть осторожны и сделать свой бустерный укол», — сказал министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

В настоящий момент полный курс вакцинации прошли 64,69% населения Турции. Всего реализовано более 129 миллионов доз препаратов Sinovac и BioNTech. Отечественная же вакцина Turkovac получила разрешение на экстренное использование.

В настоящий момент в мире наблюдается очередная волна заболеваемости в связи с распространением штамма «Омикрон», обладающего повышенной вирулентностью. Турция в данном случае не является исключением.

С момента начала пандемии в республике зафиксированы 9 335 193 случаев заражения COVID-19, из которых 81 733 окончились смертью. Последние жесткие ограничения действовали в стране с 29 апреля по 17 мая, когда государственное руководство ввело жесткий локдаун.

Несмотря на то, что целевой показатель заболеваемости в пять тысяч ежесуточных случаев тогда не был достигнут, она многократно снизилась, а последующее сохранение некоторых предписаний уже в июле привело к ее падению до 4,4 тысячи. Однако затем последовал уверенный рост, и уже в октябре минздрав фиксировал свыше 30 тысяч заражений в день.

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