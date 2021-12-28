«Газпром нефть» расширяет нефтедобывающую инфраструктуру в ЯНАО

Москва, 28 декабря. Российская «Газпром нефть» запустила нефтедобывающую инфраструктуру Песцового и Ен-Яхинского месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), говорится в сообщении компании.

Уже в 2022 году уровень добычи превысит 6,3 млн тонн нефтяного эквивалента. В целом за весь год «Газпром нефть» планирует добыть 2,8 млн тонн жидких углеводородов и 4,3 млрд кубометров газа. На Песцовом месторождении введен в эксплуатацию Центральный пункт сбора нефти. Комплекс будет осуществлять подготовку и отгрузку нефти, газа и конденсата.

Благодаря новой инфраструктуре российская компания сможет эффективно разрабатывать многокомпонентные залежи, содержащие нефть, газ и конденсат. Кроме того, на Песцовом месторождении также рассматривается вариант добычи углеводородов из ачимовских залежей.

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков ранее заявил, что высокая волатильность на мировом нефтяном рынке сохранится и в следующем году. Однако ОПЕК+, как весной 2020-го, сможет вмешаться и стабилизировать ситуацию.