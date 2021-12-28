Центробанк РФ может ограничить практику предоставления рассрочки в магазинах

Москва, 28 декабря. Центральный банк России анализирует возможные последствия ограничения предложений магазинов, похожие на займы. Об этом пишет «Парламентская газета».

Магазины предоставляют похожие на кредиты условия, однако на эти финансовые инструменты не действует регулирование Центробанка. Покупка товаров в рассрочку также способствует увеличению долговой нагрузки на жителей страны.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала такую практику «кредитованием без договора потребительского кредита». Она добавила, что бюро кредитных историй должны учитывать сведения о приобретенных в рассрочку товарах.

ЦБ продолжает политику, направленную на снижение долговой нагрузки с россиян. Для этого регулятор ранее предлагал сократить лимит выдачи потребкредитов с показателем долговой нагрузки более 80%