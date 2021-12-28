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Чернышенко обязал олимпийцев и паралимпийцев вакцинироваться перед Играми в Пекине

Спорт
Чернышенко обязал олимпийцев и паралимпийцев вакцинироваться перед Играми в Пекине
Global Look Press  /  Johanna Lundberg

Москва, 28 декабря. Российские олимпийцы и паралимпийцы, которые примут участие в Играх 2022 года в Китае, пройдут полную вакцинацию.

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко сообщил журналистам, что дал поручение провести полную вакцинацию спортсменов, которые примут участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине.

«У нас очень высокий уровень вакцинации среди спортсменов — 85%. Мое поручение — до конца года сборные должны быть вакцинированы», — отметил он.

Пекинская Олимпиада стартует 4 февраля 2022 года. Паралимпийские игры в Китае начнутся ровно через месяц. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены выступят на турнирах под флагами ОКР и ПКР соответственно.

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