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Tencent: Россия и КНР новым оружием могут нанести серьезный удар по обороноспособности США

Армия
Tencent: Россия и КНР новым оружием могут нанести серьезный удар по обороноспособности США
Федеральное агентство новостей

Пекин, 28 декабря. Президент РФ Владимир Путин заставил понервничать Пентагон своим заявлением о том, что Россия и Китай совместно разрабатывают новое оружие.

В публикации китайского издания Tencent говорится, что сенсационное заявление было сделано российским лидером в ходе большой пресс-конференции. Путин одной фразой о военном сотрудничестве с Пекином посеял панику среди американских военных. По словам экспертов, речь идет о новых противоракетных комплексах, передает «ПолитРоссия».

Авторы статьи говорят, что США охватила паника после слов президента РФ. Дело в том, что новые противоракетные системы могут превратить в бесполезный хлам американские межконтинентальные баллистические ракеты.

«Пентагон уже запаниковал. Как только новая противоракетная система двух стран будет успешно испытана, стратегия США, направленная на то, чтобы покрыть Азию и Европу межконтинентальными ракетами, превратится в пузырь», – говорится в материале.

Не исключается также, что РФ и КНР могут разрабатывать новое гиперзвуковое оружие. С помощью него страны могут нанести серьезный удар по обороноспособности США, где попытки создать подобные боеприпасы раз за разом завешаются провалом.

«Пентагон очень беспокоится. Если Китай и Россия будут тесно сотрудничать в данной области, это, очевидно, оставит США далеко позади», – сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что у РФ есть ракеты, которые могут в считанные минуты долететь до столицы США. Отмечается, что Пентагон всерьез обеспокоен боевыми возможностями ВМФ РФ, который совсем скоро получит гиперзвуковые ракеты «Циркон», передает Infox.

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