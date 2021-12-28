В Донбассе ВСУ провели стрельбы из Javelin, Зеленский ищет поддержки у конгрессменов США

В Донбассе ВСУ боятся обострения на севере, а на юге провели показательные стрельбы из ПТРК «Джавелин». На этом фоне в западной части Украины прошла встреча стран «Люблинского треугольника» (Польша, Литва, Украина), Владимир Зеленский переговорил с американскими конгрессменами и активизирует сотрудничество с Венгрией, а на украинской территории при поддержке Запада идет формирование враждебной России нации.

Оперативная обстановка в Донбассе

За прошедшую неделю количество обстрелов в Донбассе снова поползло вверх, увеличившись в 1,2 раза (1 515 обстрелов против 1 335). Однако в целом с 22 декабря общая тенденция демонстрирует тренд на снижение, что может свидетельствовать о достижении-таки 22 декабря Минской контактной группой договоренностей о «рождественском» перемирии.

Федеральное агентство новостей /

На северном фронте стабильно-сложная ситуация сохраняется в районах Золотого (58 км северо-западнее Луганска) и Попасной (66 км западнее Луганская), расположенных напротив позиций 24-ой механизированной и 57-ой мотопехотной бригад. В начале недели неспокойно в районе Веселой Горы (15 км севернее Луганска), где находятся позиции 79-й десантно-штурмовой бригады. На этом фоне патруль ОБСЕ заметил фактически дивизион ЗРК «Оса-АКМ» 38 зенитного ракетного полка, который мирно расположился в районе Новоахтырки (50 км северо-западнее Луганска). На фоне прошедших две недели назад тренировок по передислокации примерно в этот же район резервов в составе танкового подразделения 24-й механизированной бригады это является лишним свидетельством пристального внимания украинского командования к восточной части Луганской области, находящейся за рекой Северский Донец.

В конце прошлой недели на пункте пропуска Станица Луганская (13 км северо-восточнее Луганска) сотрудники СБУ задержали четырех мирных жителей по подозрению в работе на силовые структуры Луганской народной республики. Инцидент говорит о чрезмерных антитеррористических и противодиверсионных мерах, действующих на территории Украины.

Федеральное агентство новостей /

На центральном участке фронта сложная обстановка оставалась в пригородах Донецка и Горловки. Кроме того, неспокойно было и севернее Дебальцево, где позиции занимает 30-я механизированная бригада ВСУ.

На южном участке наиболее сложная ситуация остается в прибрежных районах, где позиции не так давно заняла 36-я бригада морской пехоты. Именно здесь совершено более половины всех нарушений в Донецкой области. Учитывая, что район деятельности совсем не нов для украинских морпехов, вполне возможно, что и активность связана с попытками улучшить свое положение для получения тактического преимущества над позициями защитников Донбасса.

Неспокойно было и в районе Петровского (38 км юго-западнее Донецка) и Гранитного (60 км южнее Донецка), куда не так давно встали подразделения 53-й механизированной бригады. Последняя интересна тем, что именно в ее составе действует 24-й штурмовой батальон «Айдар», еще в 2014 году снискавший себе дурную славу.

К 24 декабря смененная 93-я механизированная бригада добралась до пункта постоянной дислокации в Днепропетровской области, где под руководством комбрига были подведены итоги работы за минувший год.

Однако наиболее примечательным событием стало проведение стрельб расчета ПТРК «Джавелин» сводного подразделения противотанковой бригады на полигоне 56-й мотопехотной бригады близ Мариуполя. Мероприятие это имело явно пропагандистскую подоплеку и было призвано показать эффективность поставленных США комплексов.

6❗️ Українські військові успішно випробували ПТРК Javelin на одному із загальновійськових полігонів в районі проведення ООС.



???? Мішенню був танк, який мав імітовану "протикумулятивну решітку" на башті, яку використовують у тому числі на російських Т-72.???? pic.twitter.com/cjD6ilIENO — Оleksа_UA???????? (@Oleksa_UA66) December 23, 2021

Отношения Украины и США

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи провел беседу с группой конгрессменов США.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

По официальным заверениям Киева, обсуждалась ситуация на востоке и границе Украины. Зеленский пожаловался на ухудшение обстановки, в котором, конечно же, обвинил Москву. На этом фоне украинский президент поведал и о шагах, предпринимаемых с целью «достижения мира» в рамках существующих переговорных форматов — нормандского, контактной группы и минского процесса. Зеленский подчеркнул, что «важна поддержка Соединенными Штатами евроатлантических устремлений Украины и получение понимания перспектив вступления в Альянс». В заключение он проинформировал конгрессменов о продвижении в земельной, банковской и судебной реформах, борьбе с олигархической системой.

Федеральное агентство новостей /

Однако, если присмотреться к составу участников переговоров, можно предположить реальные цели этого мероприятия. Так, в большинстве своем представители Вашингтона являются председателями подкомитетов Комитета Сената по ассигнованиям, который фактически распределяет финансирование среди всех структур власти на те или иные проекты. Видны и направления, где Киев хотел бы нарастить взаимодействие, а скорее — что-то выгодно продать для получения дополнительного финансирования: энергетика (в том числе ядерная), торговля, транспортная инфраструктура. Также Украина не оставляет попыток продолжить лоббирование противодействия вводу в строй газопровода «Северный поток-2». Именно этим, видимо, и обусловлено участие в диалоге Билла Китинга и Роба Портмана.

Примечательно и присутствие на переговорах Эми Клобучар, которая как председатель комитета по правилам и администрированию отвечает за организацию выборного процесса и участвует в стратегическом планировании в США. Учитывая фактический «слив» рейтинга Зеленского, вполне можно предположить, что инициатива о «перезагрузке» власти на Украине идет от Вашингтона.

Формат «Люблинского треугольника»

В западной части Украины на территории Ивано-Франковской области 20 декабря была проведена встреча глав государств «Люблинского треугольника» (Польша, Литва, Украина). Учитывая явно главенствующую роль Польши в данном формате, факт организации переговоров именно в этом регионе довольно символичен. Варшава считает данную территорию своей, заявляя, что СССР в 1939 году ее «оккупировал» и включил в состав Украинской ССР. Поэтому неудивительно, что в ходе переговоров президентов Владимира Зеленского и Анджея Дуды могла быть достигнута договоренность об отказе Киева от обвинений польской Армии Крайова в преступлениях против украинского народа. Как сообщается, в обмен Дуда согласился поддержать репарационные претензии Украины к Германии. Такое положение дел дает весомый карт-бланш Варшаве в вопросе манипулирования уже преступлениями украинских националистов против польских граждан.

president.gov.ua /

Официальным итогом переговоров стало совместное письменное заявление, содержащее дежурные фразы о поддержке евроатлантических устремлений и суверенитета Украины и совместной борьбе против «монополизации» европейского рынка Россией, а также призывы ввести очередные санкции против Москвы. При этом складывается ощущение, что все-таки основной темой стало обсуждение дальнейших действий на белорусском направлении в контексте якобы продолжающегося миграционного кризиса. Под этим предлогом, видимо, стояние войск на польской и украинской границах с Белоруссией продолжится, а также вполне возможно, что присоединится к ним и Литва.

Atak reżimu białoruskiego na granice to problem nie tylko Polski, ale i Litwy. Przywódcy obu państw rozmawiali dziś w Hucie na Ukrainie podczas szczytu #TrójkątLubelski. pic.twitter.com/vvxUrFzm0g — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) December 20, 2021

Подобное положение дел будет явно воспринято Минском как проявление агрессивной политики, особенно в контексте стабилизации ситуации и переправки мигрантов обратно на Ближний Восток.

Отношения Украины и Венгрии

На неделе украинская делегация, возглавляемая министром обороны Алексеем Резниковым и главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным, побывала с официальным визитом в Венгрии.

A short but surprisingly positive visit to ????????! Thanks to our counterpart ????????MOD Benkő Tibor&Commander AF Romulusz Ruszin-Szendi for the extremely warm welcome!Details of the meeting later, but I’ll say one thing for sure - ????????&???????? are great friends&partners.Thank you for supporting! pic.twitter.com/wtdPYkbag4 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 21, 2021

В рамках переговоров с местным руководством обсуждались вопросы расширения военного сотрудничества: совместные мероприятия в области боевой подготовки, совместных учений, расширения формата взаимодействия в рамках многонационального инженерного батальона «Тиса» (создан в 2002 году Венгрией, Словакией, Румынией и Украиной для ликвидации последствий стихийных бедствий). При этом не исключено, что в последнем случае в виду имелось повышение масштабов совместного учения «Светлая лавина», служащего для оценки готовности батальона «Тиса».

Примечательно, что буквально на следующий день, 22 декабря, появилось сообщение о заключении между Киевом и Будапештом соглашения о гарантированных мощностях для транспортировки природного газа с 1 января 2022 года. Это наводит на мысль, что военное взаимодействие между двумя странами будет только укрепляться. Ведь с получением контракта Венгрия получит дополнительную прибыль от перепродажи российского газа, а значит, появится интерес ее сохранить, чем украинская сторона и пользуется.

Примером здесь может служить Словакия, с которой у Киева также есть соглашение о поставке газа. Действует оно с 1 марта 2020 года, и уже в сентябре 2021-го словацкие военные впервые приняли участие в крупном учении на Украине «Объединенные усилия», а в 2022-м планируют развернуть учебную миссию.

Формирование украинской «самобытности и идентичности»

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный 23 декабря представил новую концепцию наград, которая призвана поддержать развитие «национальной военной идентичности». По заявлению Залужного, стратегической целью таких мероприятий является «формирование новой военной культуры».

facebook.com/GeneralStaff.ua/ / Генеральный штаб ВСУ

Такая система очень похожа на американскую, где вместо крестов имеются золотые и серебряные звезды. При этом подобный шаг является ничем иным, как продолжением политики по разрыву связей и отношений с Россией.

Одним из ее направлений является работа с молодым поколением. Так, 24 декабря, в ночь перед католическим Рождеством, представители скаутской организации «Пласт» передали военным 17-й танковой бригады в Кривом Роге Вифлеемский огонь. Необходимо отметить, что город этот находится в Днепропетровской области и католики там фактически представлены малочисленной польской общиной. Такие мероприятия не единичны и призваны распространять и навязывать принципы западной веры в исторически православных районах страны.

Примечательна и сама организация «Пласт», которая была создана в начале XX века на части украинской территории, тогда входившей в Австро-Венгерскую империю. Сейчас финансовую поддержку ей оказывает небезызвестный Международный фонд «Возрождение» Джорджа Сороса (деятельность признана нежелательной в России).

Нині найбільша та найстаріша українська скаутська організація "Пласт" відзначає 106-ту річницю. Цього дня, 11 квітня 1912 року, відбулась перша присяга українського "Пласту". Вітаємо!



Докладніше читайте тут ⏩https://t.co/nj93jVXcTh#Суспільнеоко #Добріновини #УкраїнаЗмінюється pic.twitter.com/bra7q4Tfg5 — Суспільне Око (@suspilne_oko) April 12, 2018

Воспитанникам прививаются знания о «самобытности и идентичности» украинской нации, ценности западной культуры, а с недавних пор и о «российско-украинской войне». Продолжение таких мер буквально через несколько поколений приведет к появлению на Украине нации, враждебной России и никаким образом не связывающей себя с ней.

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