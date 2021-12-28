Билан нашел себе замену в лице участника шоу «Гoлoc»

Москва, 28 декабря. Телепроект «Гoлoc» подошел к финальному этапу, до которого добрались самые сильные участники. Одним из самых ярких подопечных певца и наставника шоу Димы Билана стал Ернар Садирбаев. Артист исполнил песню «Подберу музыку», благодаря которой окончательно покорил наставников и вышел в финал.

Издание Life уверено, что Билан нашел себе замену в лице Садирбаева, и не исключает, что поп-звезда может сделать перерыв в карьере или вовсе уйти со сцены. Поводом для подозрений послужили неоднократные появления артиста на концертах в нетрезвом состоянии. Кроме того, музыкант обратился к подписчикам в Instagram с признанием в усталости накануне 40-летия.

Стоит отметить, что тяжелое состояние артиста не раз было предметом скандалов. По словам Билана, ему тяжело остановиться во время употребления спиртных напитков. Кроме того, артиста просто некому тормозить, ведь он предпочитает пить в одиночестве.

На этом фоне медики оценили состояние музыканта. Билан признался, что врачи диагностировали у него третью стадию алкоголизма.