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Директора лесничества в Мордовии будут судить за нанесение ущерба в размере свыше 53,9 млн рублей
Общество
Директора лесничества в Мордовии будут судить за нанесение ущерба в размере свыше 53,9 млн рублей
Невские Новости  / 

Саранск, 28 декабря. В прокуратуре Мордовии прокомментировали преступление директора территориального лесничества.

Как пояснили в региональной прокуратуре, обвиняемый превысил свои должностные полномочия, к тому же был уличен в незаконном хранении боеприпасов. Уточняется, что в 2020 году он незаконно разрешил сделать в лесу просеку, вырыть противопожарный водоем и соорудить мост через речку, сообщают «Известия Мордовии».

В ходе этих незаконных работ было срублено свыше 40 деревьев и самовольно снята почва, общий ущерб от подобного самоуправства превысил 53,9 миллиона рублей. В ходе обыска в доме обвиняемого были изъяты патроны, а разрешения на их хранение у него не оказалось. Материалы уголовного дела уже направлены в Зубово-Полянский районный суд.

Ранее ФАН сообщал о намеченных в Южно-Сахалинском городском суде слушаниях по уголовному делу в отношении бывшего исполняющего обязанности министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области. Он обвиняется в нанесении ущерба бюджету региона в размере 11 миллионов рублей при строительстве водно-оздоровительного комплекса.

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суд прокуратура ущерб
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