Основатель ВИА «Самоцветы» Юрий Маликов рассказал о пенсии 44-летней дочери

Москва, 28 декабря. Музыкант Юрий Маликов рассказал, как его дочери Инне удалось выйти на пенсию в 44 года. По его словам, она получает выплату меньше 20 тысяч рублей.

Заслуженная артистка России через суд смогла добиться страховых выплат, которые положены ей по закону за счет большого трудового стажа и звания. Отец певицы отметил, что дочь «не утонет» в богатствах, как многие могли подумать. По его словам, Инна получает столько же, сколько и он.

«У меня пенсия по старости около 17 тысяч рублей! Нет никаких десятков тысяч, как привыкли все думать. А я всю жизнь на сцене. И у Инны такие же выплаты примерно будут», — отметил основатель ВИА «Самоцветы» в интервью Woman.ru.

Публика неоднозначно отреагировала на новость о пенсии 44-летней артистки. Однако отец заступился за родную дочь, напомнив, что она выступает с 16 лет. Маликов добавил, что Инна занимается благотворительностью. Женщина регулярно ездит в региональные дома престарелых с подарками, но никогда не хвастается этим.

В этом году «Самоцветы» отметили юбилей. Коллективу исполнилось 50 лет. Маликов в интервью ФАН рассказал историю появления группы.