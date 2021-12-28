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Лента
28 декабря 12:55
12:54
Общество
Пророчество старца Нектария Оптинского рассказало о приближающемся конце света
12:51
Политика
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12:50
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Общество
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Общество
Якутский скульптор Боппосов слепил символ 2022 года из навоза
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«Этот день в истории». Что произошло 28 декабря, праздники, факты, люди

Видео

Проект «Этот день в истории» ежедневно напоминает о важных праздниках и памятных датах.

Сегодня идеальный повод провести вечер за просмотром атмосферного новогоднего фильма. 28 декабря во всем мире отмечают День кино. С момента показа первого сеанса в 1895 году было снято уже несколько миллионов картин.

Ровно 416 лет назад была основана Соборная церковь Святого Петра в Вестминстере. Именно здесь проходили обряды для всех высокопоставленных особ. В том числе, в этом месте состоялась свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Трагическая катастрофа произошла в 1908 году на территории Италии. Мессинское землетрясение унесло жизни более 75 000 человек, разрушило целые города. Помощь пострадавшим оказывал даже император Николай II.

О том, какие известные советские деятели родились 28 декабря, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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