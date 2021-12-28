«Голубой огонек» — настоящий бренд: Лещенко заступился за новогодние передачи

Спрос на «голубые огоньки» выше, чем на другие варианты праздничных программ. Таким мнением поделился в беседе с ФАН советский и российский эстрадный певец, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Лев Лещенко.

Ранее СМИ сообщили, что экс-гендиректор «Останкино» считает современные «голубые огоньки» пародией на аналогичные программы, которые зрители смотрели еще в Советском Союзе.

«У Сагалаева есть свое видение, а у руководства федеральных каналов есть, наверное, какие-то свои мысли на этот счет. Артисты снимаются. Это же рейтинговые программы. Нравится нам это или нет, но телевидение постарело, звезды тоже, хотя и остаются любимы публикой. Песенный багаж существует не только на телевидении. Он и в караоке звучит, и молодежь его поет. Существуют опросы, рейтинги, которые мотивируют к созданию этих огоньков. Спрос определяет предложение. Очевидно, спрос на «Голубые огоньки» выше, чем на все остальное», — сказал певец.

Лев Лещенко также поделился своим видением того, какова целевая аудитория этих новогодних программ.

«Мы хотели бы всегда быть молодыми, но это не получается. Сагалаев — тоже немолодой человек. У телевизоров сидят люди, которые и создают рейтинг. Как правило, это взрослые люди, со своими семьями, дочерями, внуками, правнуками», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он добавил, что вовсе не имеет ничего против того, чтобы в наши дни появились новые интересные праздничные передачи.

«Есть определенные бренды. «Голубой огонек» — тоже бренд. Если у кого-то есть идеи чего-то нового — предлагайте. Может быть будет нечто лучшее, чем «голубые огоньки», «Песня года», — подытожил артист.

Ранее Лев Лещенко в беседе с ФАН рассказал, как певец Иосиф Кобзон помогал ему в начале карьеры на эстраде. По словам артиста, рядом с этим человеком всегда чувствовалась особая атмосфера преданности своему Отечеству.