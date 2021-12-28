Лукашенко вылетел в Петербург для участия в неформальном саммите СНГ

Минск, 28 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в российском направлении для участия в неформальной встрече глав стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Стоит отметить, что на повестке встречи стоит обсуждение итогов председательства Белоруссии в организации в 2021 году. Вместе с тем стороны планируют провести консультации касательно социально-экономического развития стран-участниц Содружества.

Лукашенко также планирует провести личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Мероприятие запланировано на 29 декабря в Санкт-Петербурге, сообщила Национальная служба новостей.