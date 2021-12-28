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Глава МИД Украины Кулеба исключил изменения «нормандского формата»

Политика
Глава МИД Украины Кулеба исключил изменения «нормандского формата»
mfa.gov.ua  /  Пресс-служба МИД Украины

Киев, 28 декабря. Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал возможность изменения «нормандского формата».

По словам министра иностранных дел, на текущий момент времени речь о каких-либо изменениях в «нормандском формате» не идет.

Как ранее сообщала Национальная служба новостей, президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность Киева к урегулированию ситуации на юго-востоке страны. Украинская сторона рассчитывает провести очередной раунд переговоров в «нормандском формате» в следующем 2022 году.

В Москве считают, что новые консультации преждевременны. Кремль настаивает на том, что Киев сперва должен выполнить договоренности, которые были заключены ранее участниками формата.

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украина нормандский формат кулеба
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