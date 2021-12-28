Глава МИД Украины Кулеба исключил изменения «нормандского формата»

Киев, 28 декабря. Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал возможность изменения «нормандского формата».

По словам министра иностранных дел, на текущий момент времени речь о каких-либо изменениях в «нормандском формате» не идет.

Как ранее сообщала Национальная служба новостей, президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность Киева к урегулированию ситуации на юго-востоке страны. Украинская сторона рассчитывает провести очередной раунд переговоров в «нормандском формате» в следующем 2022 году.

В Москве считают, что новые консультации преждевременны. Кремль настаивает на том, что Киев сперва должен выполнить договоренности, которые были заключены ранее участниками формата.