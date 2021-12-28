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Экономист Переславский допустил сохранение темпов инфляции в 2022 году

Экономика
Экономист Переславский допустил сохранение темпов инфляции в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 декабря. Российская экономика продолжит испытывать такую же инфляционную нагрузку в начале 2022 года. Об этом рассказал экономический эксперт Николай Переславский.

Экономист назвал вероятным появление в феврале новой волны роста цен. Он отметил, что тарифы также будут проиндексированы в первом квартале года. Инфляция может также ускориться из-за ряда внешних причин, заявил Переславский.

«Если будут введены новые санкции, пандемия получит новый виток развития после омикрона, а напряженность между Евросоюзом и Россией достигнет точки невозврата, то мы можем увидеть и 10, и 12 процентов», — перечислил специалист.

Переславский добавил, что не видит причин для сохранения показателя инфляции в обозначенном Центробанком пределе в 4%.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее отметил импортируемый характер инфляции в стране. По его словам, это является платой за открытость экономики.

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