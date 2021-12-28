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Политолог Шахназаров заявил о разрушенных Россией геополитических планах США

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 10:14
Политика
Политолог Шахназаров заявил о разрушенных Россией геополитических планах США
wikipedia.org  /  A.Savin / FAL

Москва, 28 декабря. Россия смогла разрушить геополитические планы США по Украине, уверен политический эксперт, кинорежиссер Карен Шахназаров.

Как отметил эксперт, России удалось добиться от Вашингтона отказа от прежней стратегии в европейском направлении. По его словам, Вашингтон потерпел фиаско на Украине и угодил в ловушку, которую сам подготовил для Москвы.

Шахназаров одним аргументом объяснил, что попытка США использовать Украину в своих геополитических целях провалилась. Россия раскрыла планы Вашингтона, благодаря чему разрушила американскую стратегию.

«Для американцев Украина превратилась в ловушку. В какой-то период им казалось, что Украина станет ловушкой для России, но в результате они попали в нее сами. Мне кажется, что (президент РФ Владимир. — Прим. ФАН) Путин хорошо уловил момент, и на этом строится наша политика в этом вопросе», — рассказал политэксперт.

Политолог Шахназаров заявил о разрушенных Россией геополитических планах США
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ранее в МИД РФ заявили, что переговоры России и США по вопросам безопасности могут пройти 10 января. Однако окончательной договоренности по срокам встречи пока нет, пишет НСН.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что активное военное освоение территорий Украины силами НАТО вызывает все большее беспокойство у России. По ее словам, РФ не планирует нападать на Украину.

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украина россия шахназаров
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