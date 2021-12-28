Китайская Geely представит российским покупателям два новых кроссовера в 2022 году

Москва, 28 декабря. Новинками станут переднеприводный «паркетник» Atlas Pro и флагманский кроссовер KX-11. Об этом пишет портал «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Geely.

Китайский автопроизводитель планирует представить две новые модели на российском рынке в будущем году. Первой станет Atlas Pro. Сообщается, что версия будет обладать передним приводом и оснащаться 1,5-литровым 117-сильным бензиновым турбомотором от Geely-Volvo.

Компания не раскрывает всех подробностей о KX-11. Известно, что мотором станет 2,0-литровая бензиновая «турбочетверка», которая в зависимости от версии выдает 218 или 238 лошадиных сил. Дизайн автомобиля в ноябре был зарегистрирован в РФ.

Geely ранее преуспела в продажах в России. Их Geely Coolray стала самым продаваемым китайским автомобилем в стране.