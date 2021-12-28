Елку из 100 тысяч пластиковых бутылок установили в ливанском Мизиаре

Из-за тяжелой экономической ситуации денег в бюджете Мизиара в Ливане для городской елки не оказалось. Жители, не желая остаться в долгожданный праздник без главного его символа, отправились собирать мусор.

Чем выше выстраивалась елка, тем меньше отходов оказывалось в окрестностях города. Строительным материалом служили исключительно прозрачные пластиковые бутылки с синими и голубыми крышками. Для формирования устойчивого каркаса местные власти выделили активистам железный забор, из которого те собрали 11-метровый конус. На получившуюся форму волонтеры и крепили бутылки. Для украшения верхнего яруса елки пришлось привлечь строительный кран.

«Конечно, эти пластиковые бутылки, которые сейчас перед вами, можно было увидеть валяющимися на улице, что обычно и происходит, но на этот раз вместо того, чтобы выбрасывать их, мы собрали их и создали с их помощью нечто прекрасное. После праздников мы разберем елку и отправим бутылки на переработку, так что они уже точно не станут мусором», — рассказал участник проекта Антонио Чедьяк.

И вот елочка загорелась установленной внутри ее подсветкой и принесла местным жителям много радости. После праздников все использованные материалы переработают.