Глава департамента МИД Биричевский: Россия не видит смысла в санкциях США против «СП-2»

Москва, 28 декабря. Россия не видит смысла в санкциях США против «Северного потока — 2». Об этом заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Представитель внешнеполитического ведомства в интервью РИА Новости прокомментировал возможность введения ограничений против проекта газопровода. По словам Биричевского, Москва заинтересована в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с Европой в сфере энергетики.

«Если честно, не видим смысла в санкционной политике Вашингтона в условиях, когда газопровод "Северный поток — 2" уже построен», — констатировал дипломат.

Президент РФ Владимир Путин 24 декабря назвал глупым препятствование запуску проекта со стороны Европы, передает НСН. Глава государства отметил, что дополнительное поступление газа на рынок снизило бы цену на топливо.

В Германии ранее прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2». Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что она и канцлер Олаф Шольц достигли консенсуса относительно запуска газопровода.