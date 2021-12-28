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Украинский клуб «Верес» оштрафовали за интервью футболистов на русском языке

Спорт
Украинский клуб «Верес» оштрафовали за интервью футболистов на русском языке
Prt Scr youtube.com  /  Ukrainian Assoсiation of Football

Ровно, 28 декабря. Футбольный клуб «Верес», выступающий в чемпионате Украины, оштрафовали за интервью игроков не на государственном языке.

Пресс-служба ровненского «Вереса» сообщила, что клуб был оштрафован по решению контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) за флеш-интервью на русском языке. Нарушение было зафиксировано после матча 17-го тура УПЛ с киевским «Динамо», который завершился победой гостей со счетом 3:0.

«Отныне и дальше представители народного клуба «Верес» будут давать интервью и комментарии для СМИ только на украинском языке. Для тех футболистов или других работников клуба, которые владеют государственным языком на недостаточном, по их мнению, уровне — клуб готов организовать курсы по изучению украинского», — говорится в сообщении клуба из Ровно.

Ранее вратарь московского «Спартака» Александр Селихов вспомнил, как ему сломали нос в «Орле» из-за перехода в пермский «Амкар». Инцидент произошел в 2013 году.

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футбол русский язык штраф ровно чемпионат украины
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